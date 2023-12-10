تشكيل نيوكاسل لموقعة توتنهام في الدوري الإنجليزي

أعلن إيدو هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل عن تشكيل فريقه لمباراة توتنهام والمقرر لها بعد قليل على ملعب الأخير في الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".



تشكيل نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام:



في حراسة المرمى: دوبرافكا.

في خط الدفاع: تريبييه – لاسيليس – شار – ليفرامينتو.

في خط الوسط: جولينسون – جيماريش – مايلي.

في خط الهجوم: ألميرون – إيزاك – جوردون.

تشكيل نيوكاسل

موقف نيوكاسل وتوتنهام في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:



ويحتل نيوكاسل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة بعد تحقيقه الانتصار في 8 مباريات، والتعادل في مباراتين، والخسارة في خمس أخرين، فيما يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 27 نقطة بعد تحقيق الفوز في ثمان مباريات، والتعادل في ثلاثة، وخسارة أربع مباريات.

