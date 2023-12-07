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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نيوكاسل يتلقى خسارة قاسية من إيفرتون في الدوري الإنجليزي

بوابة الوفد الإلكترونية

تلقى فريق نيوكاسل يونايتد خسارة قاسية خارج ملعبه من إيفرتون بثلاثية نظيفة، مساء اليوم الخميس، على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي.

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سجل دوايت ماكنيل هدف إيفرتون الأول في الدقيقة 79، ثم عزز عبدالله دوكوري بهدف ثاني  في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

في الوقت بدل الضائع عند الدقيقة السادسة اختتم إيفرتون أهدافه عن طريق بيتو ليضرب نيوكاسل بثلاثية قاسية في البريميرليج.

ولم ينجح نيوكاسل في زيارة شباك إيفرتون على الرغم من افضلية الاستحواذ على مدار المباراة بعكس إيفرتون الذي نجح في استغلال الفرص المتاحة له واستطاع اقتناص نقاط المباراة.

بهذه النتيجة يحتل نيوكاسل يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة بينما يحتل إيفرتون المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط.

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