توتنهام بالقوة الضاربة أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبيرز عن تشكيل مواجهة نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

تشكيل توتنهام الرسمي لمواجهة نيوكاسل

حارس المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، بن دايفيز، ديستني أودوجي.

خط الوسط: بيسوما، برينان جونسون، بابا سار.

الهجوم: ديجان كولوسيفسكي، سون هيونج مين، ريتشارليسون.

ويبحث توتنهام عن تحقيق الفوز خلال مواجهة نيوكاسل اليوم، من أجل الاقتراب أكثر من مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع، والذي يمتلك في رصيده 33 نقطة.

ويأتي توتنهام في المركز الخامس بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يحل نيوكاسل في المركز السابع بـ 26 نقطة.