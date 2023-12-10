الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

توتنهام بالقوة الضاربة أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

توتنهام
توتنهام

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبيرز عن تشكيل مواجهة نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

txt

القنوات الناقلة لأولى مواجهات الأهلي بكأس العالم للأندية

تشكيل توتنهام الرسمي لمواجهة نيوكاسل

حارس المرمى: فيكاريو.      

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، بن دايفيز، ديستني أودوجي.

خط الوسط: بيسوما، برينان جونسون، بابا سار.

الهجوم: ديجان كولوسيفسكي، سون هيونج مين، ريتشارليسون.

ويبحث توتنهام عن تحقيق الفوز خلال مواجهة نيوكاسل اليوم، من أجل الاقتراب أكثر من مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع، والذي يمتلك في رصيده 33 نقطة.

ويأتي توتنهام في المركز الخامس بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يحل نيوكاسل في المركز السابع بـ 26 نقطة.

مواد متعلقة

القنوات الناقلة لأولى مواجهات الأهلي بكأس العالم للأندية

باتشيكو: غير راض عن التعادل مع صن داونز وعلينا نسيان لقاء بريتوريا

الجريدة الورقية