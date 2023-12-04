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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دي خيا يعود الى الدوري الانجليزي عبر بوابة نيوكاسل يونايتد

دى خيا
دى خيا

اقترب دافيد دي خيا، حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد السابق، من العودة مرة أخري للدوري الإنجليزي، وذلك بفترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

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دي خيا يكشف حقيقة عودته لمانشستر يونايتد

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دي خيا داخل مانشستر يونايتد من جديد لهذا السبب

وتداولت انباء صحفية عن احتمالية عودة الحارس الإسباني، عبر بوابة نادي نيوكاسل يونايتد الانجليزي بعد دخوله فى محادثات معه بعد تأكيد غياب حارس الفريق الأساسي نيك بوب، حتى نهاية الموسم.

فرصة ذهبية 

ويمتلك نيوكاسل فرصة ذهبية للتعاقد مع الحارس الاسباني خاصتا خاصةً أنه متاح في أي وقت مجانا، ولا ينتظر حتى موعد الانتقالات الشتوية.

وكان البالغ من العمر 33 عامًا قد رحل عن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي الصيف الماضي بعد انتهاء عقده، وعدم توصله لاتفاق مع إدارة الفريق من أجل التجديد، قبل أن يقرر اللاعب بعد ذلك أخذ فترة من الراحة والتفكير في خياراته.

وتشير التقارير صحفية أن مانشستر يونايتد يأمل بعودة دي خيا في بداية العام الجديد عندما يتجه أونانا للعب في كأس الأمم الأفريقية .
ويبدو أن دي خيا قد قرأ عن أنباء عودته لمانشستر يونايتد لحراسة مرمى فريقه السابق ونشر رمزاً تعبيرياً يفكر فيه على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي .
وكان حارس مانشستر يونايتد قد ارتبط بالانتقال للدوري السعودي للمحترفين لكن يبدو أنه يفضل البقاء في أوروبا .

الجريدة الورقية