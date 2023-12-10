فيديو.. فريق طبي يقدم الخدمات العلاجية للناخبين داخل المقار الانتخابية في الأقصر

يواصل أهالي الأقصر التوافد على لجان الاقتراع، بأنحاء المدينة؛للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024م؛ لاختيار أحد المرشحين الأربعة رئيسًا للبلاد.

ومن المشاهد التي لاقت استحسان الناخبين، توفير غرفة رعاية صحية تشتمل على أدوية الإسعافات الأولية، وتوفير طبيب وممرض بها داخل المقار الانتخابية؛ لقياس الضغط والسكر، وتقديم الإرشادات الصحية اللازمة للمترددين على اللجان؛ ومساعدة الناخبين في أية استشارة صحية خلال ترددهم على اللجان.



وكانت لجان الانتخابات بمحافظة الأقصر، أبوابها، في تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أول أيام الاقتراع؛ لانتخاب رئيس الجمهورية لفترة جديدة 2024-2030م؛ استعدادًا لاستقبال الناخبين؛ للإدلاء بأصواتهم.

ويبلغ عدد اللجان الفرعية في الأقصر 179 لجنة فرعية من بينها 4 لجان للمغتربين، وهم: لجنة قسم الأقصر، ومقرها معهد الفتيات بشارع خالد بن الوليد، ولجنة مركز طيبة، مقرها مدرسة المتفوقين، ولجنة الوافدين بمركز إسنا، ومقرها مدرسة إسنا الثانوية الفندقية، ولجنة مركز أرمنت، ومقرها مدرسة أرمنت الثانوية الصناعية.

ويشار إلى أن عملية الاقتراع بالداخل، في انتخابات الرئاسة المصرية، تُجرى على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، ويتنافس فيها أربعة مرشحون هم: رئيس حزب الوفد د.عبد السند يمامة، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر.