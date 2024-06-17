عقوبة إلقاء مخلفات الأضاحي في الشوارع.. غرامة وحبس

يلقي بعض الأشخاص مخلفات الأضاحي في الشوارع، في لافتة غير صحية ما قد تتسبب في أمراض وعدوى؛ بسبب هذه المخلفات، ولكن القانون وضع عقوبة لهؤلاء المخالفين كالغرامة والحبس في حالة تكرار الخطأ.

قانون تنظيم إدارة المخلفات

قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، يحظر إلقاء أو تجميع أو معالجة المخلفات الحيوانية في أماكن غير المخصصة لها.

تتراوح العقوبة بين غرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه.

الحبس والغرامة

وفي حالة تكرار مثل هذه الأعمال، يمكن أن تشمل العقوبة الحبس بالإضافة إلى الغرامة، وفي جميع الأحوال تقوم المحكمة بمصادرة جميع وسائل النقل والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة في حالة الإدانة، بالإضافة إلى إلزام المتهم بتحمل تكاليف إزالة المخالفات على نفقته الخاصة.