مريض قلب يصر على الادلاء بصوتة فى الانتخابات الرئاسية بالأقصر

رغم مكوثه بالرعاية المركزة، بمستشفى حورس بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر؛ نظرًا لأصابتة بمرض مزمن فى القلب، ونقص بوتاسيوم فى الدم، أصر المواطن مجدى ميلاد درياس خليل ٦١ عام، على الإدلاء بصوتة فى اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، وتم نقلة بسيارة إسعاف مجهزة للجنته بمدرسة الحرية الابتدائية التابعة لقسم الأقصر التى تبعد عن المستشفى قرابة ٢١ كيلو متر.

ووفقا للاجراءات قام المستشار المعين باللجنة بالنزول إليه فى سيارة الإسعاف المجهزة؛ لتسهيل عملية التصويت نظرا لحالتة الصحية الحرجة.

ويشار إلى أن عملية الاقتراع بالداخل، في انتخابات الرئاسة المصرية، تُجرى على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، ويتنافس فيها أربعة مرشحون هم: رئيس حزب الوفد د.عبد السند يمامة، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر.