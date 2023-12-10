تشهد لجان السيدة زينب كثافة تصويتية لمختلف الأعمار، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئيسية 2024، التي لم تنقطع، منذ اللحظات الأولى لفتح باب التصويت، صباح اليوم الأحد.

حرص اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على تفقد عدد من لجان الاقتراع بأحياء العاصمة للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.

وأشار محافظ القاهرة إلى انتظام عملية الاقتراع في جميع اللجان منذ الساعة التاسعة صباحًا، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة لمتابعة الانتخابات الرئاسية لم تتلقَ أي شكاوى ولم يتم رصد أي ملاحظات حتى الآن.

يذكر أن اللجان الفرعية بنطاق حي السيدة زينب التابعة لمحافظة القاهرة، فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وبدأ التوافد من الناخبين على اللجان في تزايد، وذلك بالتزامن مع خروج الموظفين من أعمالهم.

إقبال كثيف بلجان السيدة زينب من المواطنين للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

إقبال كثيف بلجان السيدة زينب من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية