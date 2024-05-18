سعر صرف العملات العربية والأجنبية بمستهل تعاملات اليوم

أسعار صرف العملات .. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من أحداث دولية ساخنة نتيجة الحروب والصراعات والتي تؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات العربية والأجنبية:

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 46.83 جنيه للشراء و 46.97 جنيه للبيع

وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري نحو 50.91 جنيه للشراء و51.07 جنيه للبيع

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 59.32 جنيه للشراء و59.51 جنيه للبيع

بلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري نحو 51.88 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 12.48 جنيه للشراء و12.52 جنيه للبيع

سجل 100 ين ياباني مقابل الجنيه المصري نحو 30.26 جنيه للشراء و30.36 جنيه للبيع

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 152.50 جنيه للشراء و153.01 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري نحو 12.75 جنيه للشراء و12.78 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصري نحو 6.48 جنيه للشراء و6.50 جنيه للبيع