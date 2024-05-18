أرني سلوت مديرا فنيا.. آخر تطورات ملف مدرب ليفربول الجديد

أكد آرني سلوت، المدير الفني لفريق فينورد روتردام الهولندي لكرة القدم، إنه سيتولى تدريب ليفربول الإنجليزي ابتداء من الموسم المقبل، وذلك في مؤتمره الصحفي الأخير كمدرب لفينورد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أنه كان متوقعا أن يخلف سلوت 45 عاما الألماني يورجن كلوب في منصبه، فيما من المنتظر أن يعلن ليفربول رسميا عن توليه المهمة.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فريقه الأخيرة ببطولة الدوري أمام إكسلسيور: "يمكنني التأكيد على أنني سأكون مدرب ليفربول الموسم المقبل".



يذكر أن الألمانى يورجن كلوب المدير الفني الحالي لفريق الكرة الاول بنادي ليفربول قد أعلن رحيله عن تدريب الريدز بنهاية الموسم الجاري.

الجدير بالذكر أن، نوهت العديد من التقارير الصحفية التى تناولتها الصحافة البريطانية، عن تواجد عدد من المدربين المرشحين لتولى المهام الفنية لفريق ليفربول الإنجليزي خلال الفترة الأخيرة بعد اعلان الألمانى الرحيل.