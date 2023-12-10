رئيس اتحاد الكرة يدلي بصوته في لجنة خالد بن الوليد بالأقصر

حرص كابتن جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري، على الإدلاء بصوته بلجنة خالد بن الوليد بوسط مدينة الأقصر، في أول أيام التصويت.

ورافقت عدسة الوفد، رئيس اتحاد الكرة خلال إدلائه بصوته، باللجنة الانتخابيه، معرباً عن استحسانه للتنظيم الذي لاحظه باللجان خلال قيامه بالانتخاب.



وكانت لجان الانتخابات بمحافظة الأقصر، أبوابها، في تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أول أيام الاقتراع؛ لانتخاب رئيس الجمهورية لفترة جديدة 2024-2030م؛ استعدادًا لاستقبال الناخبين؛ للإدلاء بأصواتهم.

ويبلغ عدد اللجان الفرعية في الأقصر 179 لجنة فرعية من بينها 4 لجان للمغتربين، وهم: لجنة قسم الأقصر، ومقرها معهد الفتيات بشارع خالد بن الوليد، ولجنة مركز طيبة، مقرها مدرسة المتفوقين، ولجنة الوافدين بمركز إسنا، ومقرها مدرسة إسنا الثانوية الفندقية، ولجنة مركز أرمنت، ومقرها مدرسة أرمنت الثانوية الصناعية.

ويبلغ من يحق لهم التصويت بمحافظة الأقصر عدد 886377 ناخب وناخبة، موزعين على 175 لجنة فرعية بستة مراكز وهم:

قسم الأقصر ويضم 24 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للمغتربين إجمالى 25 لجنة، ويبلغ عدد الوافدين بقسم الأقصر 181698 ناخب وناخبة، فيما يضم مركز الأقصر 22 لجنة فرعية بعدد 107214 ناخب وناخبة.

ويضم مركز طيبة 8 لجان فرعية، ولجنة واحدة فقط للمغتربين بإجمالى 9 لجان، بإجمالي عدد 55555 ناخب وناخبة، وفى مركز القرنة 19 لجنة فرعية لـ118751 ناخب وناخبة.

فيما يضم مركز أرمنت، 30 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للمغتربين، بإجمالى 31 لجنة، لعدد 119634ناخب وناخبة، ويضم مركز إسنا بجنوب الأقصر 62 لجنة، ولجنة واحدة فقط للمغتربين بإجمالى 63 لجنة لعدد 303525 ناخب وناخبة.

ويشار إلى أن عملية الاقتراع بالداخل، في انتخابات الرئاسة المصرية، تُجرى على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، ويتنافس فيها أربعة مرشحون هم: رئيس حزب الوفد د.عبد السند يمامة، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر.