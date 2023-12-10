أهالي الأقصر يتوافدون على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

فتحت لجان الانتخابات بمحافظة الأقصر، أبوابها، في تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أول أيام الاقتراع؛ لانتخاب رئيس الجمهورية لفترة جديدة 2024-2030م؛ استعدادًا لاستقبال الناخبين؛ للإدلاء بأصواتهم.

ويبلغ عدد اللجان الفرعية في الأقصر 179 لجنة فرعية من بينها 4 لجان للمغتربين، وهم: لجنة قسم الأقصر، ومقرها معهد الفتيات بشارع خالد بن الوليد، ولجنة مركز طيبة، مقرها مدرسة المتفوقين، ولجنة الوافدين بمركز إسنا، ومقرها مدرسة إسنا الثانوية الفندقية، ولجنة مركز أرمنت، ومقرها مدرسة أرمنت الثانوية الصناعية.



كان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قد عقد اجتماعا موسعا استعدادًا للانتخابات الرئاسية بحضور كافة الجهات المعنية، حيث تم التنسيق والمرور مع رؤساء المراكز والمدن و مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والطرق وهيئة الاسعاف و الصحة والرعاية الصحية، وشركة المياه وشركة الكهرباء على كافة المقرات الانتخابية، والأماكن المحيطة بالمقرات الانتخابية، كما تم التأكد من جاهزية المقرات الانتخابية من جميع المرافق، ومحتوياتها من الداخل.

وأكدت المحافظة أنه تم توفير كراسي متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة، وتم وضع خطة انتشار لمرفق الاسعاف والحماية المدنية على مستوى المحافظة، كما تم التأكيد على توفير مولدات كهرباء بالمقرات الانتخابية طوال فترة الانتخابات الرئاسية، كما تم افتتاح فيديو كونفرانس من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ للمتابعة والابلاغ عن أي طارئ في حينه.