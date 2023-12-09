السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يتخطى "كمين" ساجرادا بأقدام زيزو في الكونفدرالية

الزمالك وساجرادا
الزمالك وساجرادا

فاز الزمالك  على نظيره ساجرادا الأنجولي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد السلام في الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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الزمالك يتقدم على ساجرادا الأنجولي في الشوط الأول بأقدام زيزو

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زيزو يحرز هدف الزمالك الأول أمام ساجرادا

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تشكيل ساجرادا أمام الزمالك بالكونفدرالية


أحرز أحمد السيد زيزو الهدف الأول لصالح لـ الزمالك في الدقيقة 42 بعد تسديدة قوية سكنت شباك ساجرادا الأنجولي، لينهي الأبيض الشوط الأول متقدما بهدف نظيف.

بتلك النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، فيما يحتل ساجرادا المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

وكان الزمالك نجح في الانتصار على أبوسليم الليبي، وأكاديمية سوار الغيني، بعدما فاز على الأول بهدف نظيف، فيما انتصر على الفريق الغيني برباعية نظيفة.

 

تشكيل الزمالك لمباراة ساجرادا


في حراسة المرمى : محمد عواد
في خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني  - محمد عبد الشافي .
في خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - إبراهيما نداي.
في خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

 

تشكيل ساجرادا لمباراة الزمالك:

حراسة المرمى : مبروكي ناتان .
في خط خط الدفاع: لويس تاتي - الكسندر فيرناندو - فابريسيو موفاتا - جيفراسيو كاليلا .
في خط الوسط : سايمون ميراندا - فيرناندو جيكانتو- فيكتوريانو نواجا - جانياريو سيسا.
في خط الهجوم : باتشيو لو ها كينج - سايندو كابوكو.
 

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الجريدة الورقية