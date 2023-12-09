تشكيل ساجرادا أمام الزمالك بالكونفدرالية
كشف روكي سابيري المدير الفني لفريق ساجرادا الأنجولي عن تشكيل فريقه لمباراة الزمالك في الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
تشكيل ساجرادا لمباراة الزمالك:
حراسة المرمى : مبروكي ناتان .
في خط خط الدفاع: لويس تاتي - الكسندر فيرناندو - فابريسيو موفاتا - جيفراسيو كاليلا .
في خط الوسط : سايمون ميراندا - فيرناندو جيكانتو- فيكتوريانو نواجا - جانياريو سيسا.
في خط الهجوم : باتشيو لو ها كينج - سايندو كابوكو.
تشكيل الزمالك لمباراة ساجرادا
في حراسة المرمى : محمد عواد
في خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي .
في خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - إبراهيما نداي.
في خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق " شيكابالا".
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد طارق وعبد الله جمعة وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما وناصر منسي وسامسون أكينيولا.