تشكيل ساجرادا أمام الزمالك بالكونفدرالية

كشف روكي سابيري المدير الفني لفريق ساجرادا الأنجولي عن تشكيل فريقه لمباراة الزمالك في الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.



تشكيل ساجرادا لمباراة الزمالك:



حراسة المرمى : مبروكي ناتان .

في خط خط الدفاع: لويس تاتي - الكسندر فيرناندو - فابريسيو موفاتا - جيفراسيو كاليلا .

في خط الوسط : سايمون ميراندا - فيرناندو جيكانتو- فيكتوريانو نواجا - جانياريو سيسا.

في خط الهجوم : باتشيو لو ها كينج - سايندو كابوكو.

تشكيل الزمالك لمباراة ساجرادا

في حراسة المرمى : محمد عواد

في خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي .

في خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - إبراهيما نداي.

في خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد طارق وعبد الله جمعة وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

