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السبت 09 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل ساجرادا أمام الزمالك بالكونفدرالية

ساجرادا
ساجرادا

كشف روكي سابيري المدير الفني لفريق ساجرادا الأنجولي  عن تشكيل فريقه لمباراة الزمالك في الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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تشكيل ساجرادا أمام الزمالك بالكونفدرالية

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الونش يدعم الزمالك أمام ساجرادا الأنجولي

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شيكابالا وزيزو يقودان تشكيل الزمالك لمباراة ساجرادا الأنجولي بالكونفدرالية

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الزمالك يسعى لتأكيد الصدارة على حساب ساجرادا في الكونفدرالية الليلة


تشكيل ساجرادا لمباراة الزمالك:


حراسة المرمى : مبروكي ناتان .
في خط خط الدفاع: لويس تاتي - الكسندر فيرناندو - فابريسيو موفاتا - جيفراسيو كاليلا .
في خط الوسط : سايمون ميراندا - فيرناندو جيكانتو- فيكتوريانو نواجا - جانياريو سيسا.
في خط الهجوم : باتشيو لو ها كينج - سايندو كابوكو.

تشكيل الزمالك لمباراة ساجرادا

في حراسة المرمى : محمد عواد

في خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني  - محمد عبد الشافي .

في خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - إبراهيما نداي.

في خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء  ومحمد طارق وعبد الله جمعة وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما  وناصر منسي وسامسون أكينيولا.
 

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