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السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يتقدم على ساجرادا الأنجولي في الشوط الأول بأقدام زيزو

احتفال لاعبو الزمالك
احتفال لاعبو الزمالك بهدف زيزو أمام ساجرادا

يتقدم الزمالك  على نظيره ساجرادا الأنجولي بهدف نظيف في المباراة التي تجمع بينهما على ستاد السلام في الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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زيزو يحرز هدف الزمالك الأول أمام ساجرادا

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تشكيل ساجرادا أمام الزمالك بالكونفدرالية

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الأهلي يتوج بـ السوبر المصري لليد على حساب الزمالك


أحرز أحمد السيد زيزو الهدف الأول لصالح لـ الزمالك في الدقيقة 42 بعد تسديدة قوية سكنت شباك ساجرادا الأنجولي، لينهي الأبيض الشوط الأول متقدما بهدف نظيف.

ويتصدر الزمالك مجموعته بالعلامة كاملة برصيد 6 نقاط، بعد تحقيقه الفوز في أول مباراتين له أمام أبوسليم الليبي، وأكاديمية سوار الغيني.

كان الزمالك فاز على أبوسليم بهدف نظيف، فيما انتصر الأبيض على سوار برباعية نظيفة.

تشكيل الزمالك لمباراة ساجرادا


في حراسة المرمى : محمد عواد
في خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني  - محمد عبد الشافي .
في خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - إبراهيما نداي.
في خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

 

تشكيل ساجرادا لمباراة الزمالك:

حراسة المرمى : مبروكي ناتان .
في خط خط الدفاع: لويس تاتي - الكسندر فيرناندو - فابريسيو موفاتا - جيفراسيو كاليلا .
في خط الوسط : سايمون ميراندا - فيرناندو جيكانتو- فيكتوريانو نواجا - جانياريو سيسا.
في خط الهجوم : باتشيو لو ها كينج - سايندو كابوكو.

 

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