زيزو يحرز هدف الزمالك الأول أمام ساجرادا

أحرز الزمالك الهدف الأول في شباك ساجرادا الأنجولي في المباراة التي تجمع بينهما على ستاد السلام في الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.



سجل أحمد السيد زيزو الهدف الأول لصالح الزمالك في الدقيقة 42 بعد تسديدة مميزة سكنت شباك ساجرادا الأنجولي.



هدف زيزو في شباك ساجرادا

تشكيل الزمالك لمباراة ساجرادا:



في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبدالغني - محمد عبد الشافي .

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - إبراهيما نداي.

في خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

تشكيل ساجرادا لمباراة الزمالك:

حراسة المرمى : مبروكي ناتان .

في خط خط الدفاع: لويس تاتي - الكسندر فيرناندو - فابريسيو موفاتا - جيفراسيو كاليلا .

في خط الوسط : سايمون ميراندا - فيرناندو جيكانتو- فيكتوريانو نواجا - جانياريو سيسا.

في خط الهجوم : باتشيو لو ها كينج - سايندو كابوكو.

