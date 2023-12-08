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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هاري ماجواير الأفضل بالشهر في الدوري الإنجليزي

ماجواير
ماجواير

حصد هاري ماجواير مدافع فريق مانسشتر يونايتد، جائزة الأفضل في شهر نوفمبر الماضي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في مسيرته الكروية.

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لعب ماجواير في 3 مباريات مع فريقه مانشستر يونايتد في شهر نوفمبر، ونجح معهم ف يتحقيق الفوز في جميعهم بالإضافة لحصوله على نظافة الشباك.

أصبح ماجواير أول مدافع يحصل على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي بعد جويل ماتيب الذي حصل عليها في فبراير من عام 2022.

ونجح ماجواير في التفوق على خمس لاعبين آخرين تنافسوا معه على حصد الجائزة، وهم جيرمي دوكو جناح مانشستر سيتي، ورحيم سترلينج لاعب تشيلسي، وأنتوني جوردون لاعب نيوكاسل يونايتد، وكامنسكي لاعب لوتون تاون، وماركوس تاڤيرني لاعب بورنموث.

في سياقل متصل، حصد الهولندي أيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي جائزة أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر نوفمبر المُنقضي.

وقاد ايريك تين هاج مانشستر يونايتد في نوفمبر لتحقيق 3 إنتصارات أمام فولام بهدف دون رد، وأمام لوتون تاون بالنتيجة ذاتها، قبل أن يفوز على ايفرتون بثلاثية نظيفة.

ويحتل مانشستر يوناتيد السادس بجدول ترتيب “بريمييرليج” برصيد 27 نقطة وبفارق 9 نقاط كاملة عن آرسنال متصدر الترتيب.

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