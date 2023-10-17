ميلان يستهدف التعاقد مع هاري ماجواير

يستهدف نادي إي سي ميلان الإيطالي التعاقد مع النجم الدولي الإنجليزي هاري ماجواير مدافع فريق مانشستر يونايتد في الميركاتو المقبل.

يسعى نادي ميلان إلى تعزيز خط الدفاع بعد الإصابات التي يعاني منها الروسونيري في الفترة الأخيرة، على رأسها إصابات سيمون كاير المتكررة، كما أن ماجواير يرغب بالرحيل عن جحيم النادي الإنجليزي الذي يعيش معه أسوء فتراته.

وتابعت التقارير، أن ميلان أحد أبرز المهتمين بالتعاقد مع هاري ماجواير بعدما فشلت صفقة انتقاله إلى صفوف وست هام يونايتد في الصيف الماضي.

وكان ماجواير أكد أن الظروف قد تجعله يترك مانشستر يونايتد في الانتقالات الشتوية المقبلة، وسط عدم مشاركته بشكل أساسي، مضيفا أنه لن يظل على مقاعد البدلاء طوال حياته.

وأنضم ماجواير إلى مانشستر يونايتد في صيف 2019 قادما من ليستر سيتي ويملك مع الشياطين الحُمر عقدا يمتد حتى عام 2025.

وشارك ماجواير مع مانشستر يونايتد هذا الموسم 4 مباريات، واستطاع اللاعب الإنجليزي صناعة هدفا وحيدا، ويميل مدرب الشياطين الحُمر للاعتماد على فاران وليساندرو مارتينيز، وفيكتور ليندلوف، وعليه يفكر اللاعب جديا في الرحيل عن النادي الإنجليزي.