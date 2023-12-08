كواليس عزل رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم

أصدرت إحدى المحاكم في البرازيل حكما قضائيا اليوم بعزل إيدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، والغاء الجمعية العمومية التي عقدها الاتحاد في عام 2022 والتي شهدت انتخاب رودريجيز رئيساً للاتحاد البرازيلي لكرة القدم حتى 2026.

كما تم تعيين جوزيه بيرديز رئيس المحكمة العليا للعدالة الرياضية رئيسا مؤقتا للاتحاد البرازيلي لكرة القدم خلفا لإيدنالدو رودريجيز الذي صدر حكما بعزله من منصبه، على أن تجرى انتخابات جديدة للاتحاد خلال شهر من تاريخ صدور الحكم.

وأكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان رسمي أنه تسلم قرار المحكمة و يدرس حاليا الإجراءات المناسبة.

وقالت صحيفة البيان الإماراتية أن القرار جاء رداً على طلب من نواب سابقين لرئيس الاتحاد الذين فقدوا مناصبهم بموجب اتفاق وقعه الاتحاد في 2022 مع مكتب المدعي العام بشأن العملية الانتخابية.

وتابعت صحيفة البيان ان محكمة العدل في ريو دي جانيرو قالت إن الاتفاق الذي وقَّعه الاتحاد ومكتب النائب العام كان غير قانوني، وقد يؤدي تدخل القضاء في إدارة الاتحاد إلى عقوبات من الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).

كما نشرت صحيفة البيان بيان للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جاء نصه كالتالي:

«نما إلى علم الفيفا أن اتفاقاً مبرماً بين الاتحاد ومكتب النائب العام في ريو دي جانيرو ربما يكون الآن معرَّضاً للإلغاء أو التعديل من جانب محاكم محلية».

وأضاف: «نعي أن احتمالية إلغاء أو تعديل هذا الاتفاق قد تؤثر في نتيجة انتخابات المجلس التنفيذي للاتحاد التي أقيمت في 23 مارس 2022».

وتابع: «نود تذكير الاتحاد البرازيلي أن أعضاء الفيفا ملزمون بإدارة شؤونهم بصورة مستقلة دون تدخل غير مبرر من أطراف ثالثة بينها أي من سلطات الدولة».

وأردف: «أي خرق لمثل هذا الالتزام قد يؤدي إلى عقوبات محتملة كما جاء في النظام الأساسي للفيفا».