والدة ماجواير مستاءة من تعامل جماهير اسكتلندا مع أبنها

أعربت والدة قائد منتخب انجلترا هاري ماجواير عن استيائها من الهتافات والإشارات المسيئة التي تعرض لها ابنها خلال المباراة الودية الدولية التي جمعت منتخب انجلترا مع منتخب أسكتلندا في جلاسجو اول امس الثلاثاء وانتهت بفوز منتخب انجلترا بثلاثة أهداف مقابل هدف .

و كان المنتخب الأنجليزي قد تقدم بهدفين احرزهما فيل فودين وجود بيلينجهام قبل ان يتسبب هاري ماجواير في تضييق الفارق بين المنتخبين بتسجيله هدف بالخطأ في مرماه وهو ما دفع جماهير اسكتلندا الى الهتاف ضده بهتافات ساخرة و إشارات مسيئة وهو ما أعاد للاذهان ما حدث لماجواير من جانب جماهير ناديه مانشيستر يونايتد في عدد من المباريات خلال مشاركاته في الدوري الأنجليزي.

وكتبت زو ماجواير والدة هاري ماجواير : ماحدث من إشارات و هتافات ضد هاري غير مقبول و غير مرحب به على الإطلاق. نعلم ان الامور الايجابية و الأمور السلبية جزء من الحياة الرياضية لكن ما حدث تخطي تلك الحدود وهو ما لا يليق للاعب يدافع عن فانلة منتخب بلاده و ناديه .

وأضافت: اعلم ان هاري قوي على المستوى الذهني و العقلي وانه سيتجاوز تلك الأمور لكن لا اتمنى ان يقع لأي لاعب ما حدث لابني خاصة لو كان من صغار السن . كأم سأقف كالعادة بجوار هاري ولا مشكلة على الإطلاق لكني اطلب إيقاف مثل تلك الأمور .

وكان ماجواير قد علق على ما تناولته به الجماهير عقب المباراة قائلا : انا قائد منتخب انجلترا وما يحدث لي يرفع الضغط عن زملائي ويؤدون بشكل افضل وهو المطلوب . لقد تعرضت لامور مماثلة كثيرة على مدار العامين الماضيين وانا ايضا قائد مانشيستر يونايتد لأربعة سنوات .

وكان ايريك تين هاج المدير الفني لمانشيستر يونايتد قد قام بسحب اشارة الكابتن من هاري ماجواير ومنحها بدءا من الموسم الحالي للبرتغالي برونو فيرناندي وكان ماجواير بالفعل في طريقه الى وستهام يونايتد بعد الاتفاق على كل التفاصيل بين الناديين الا ان الصفقة توقفت في اللحظات الأخيرة .