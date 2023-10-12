ماجواير يتحدث عن جلوسه الدائم على"دكة البدلاء"

تحدث هاري ماجواير، مدافع فريق مانشستر يونايتد، عن ردة فعله على تواجده على دكة بدلاء الشياطين لفترة طويلة.

وقال ماجواير في تصريحات صحفية :لن أجلس هنا طوال حياتي وألعب مرة واحدة في الشهر، إذا استمر الأمر، فأنا متأكد من أنني والنادي سنجلس ونتحدث حول أمورعدة.

وأضاف: أركز بشكل كامل على القتال لمحاولة استعادة مكاني في مانشستر يونايتد، وسجلي تحت قيادة المدرب تن هاج يتحدث عن نفسه، لم أبدأ العديد من المباريات كما أحب، لكن نسبة فوزي عندما لعبت مرتفعة بشكل يبعث على السخرية.

وقال:بالطبع يمكنني التحسن، سأواصل العمل الجاد والضغط، أنا متأكد من أنه ستكون هناك فرص مقبلة.