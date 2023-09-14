والدة ماجواير مستاءة بسبب نجلها

انتقدت والدة هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد الإساءة "المشينة" التي تعرض لها نجلها، مشيرة إلى أنها تتجاوز كرة القدم.

وتجاهل ماجواير الاستقبال الذي حظى به في ملعب هامبدن بارك خلال فوز إنجلترا على اسكتلندا 3- 1 وديا.

بينما قالت زو ماجواير ويلكينسون والدة هاري إلى الأمر وقالت عبر حسابها على "إنستجرام": كأم ترى مستوى التعليقات السلبية والعدائية التي يتلقاها نجلي من بعض الجماهير والنقاد ووسائل الإعلام أمر مشين وغير مقبول تماما .

وأضافت: كنت موجودة في المدرجات كالعادة، ليس مقبولا ما حدث على لا شيء، أتفهم أنه في كرة القدم يكون هناك مراحل صعود وهبوط، إيجابيات وسلبيات، لكن ما تلقاه هاري تخطى كرة القدم.

وأشارت: بالنسبة لي، فإن رؤيته وهو يمر بما يمر به ليس أمرًا جيدًا، أكره رؤية أي آباء آخرين أو لاعبين يمرون بذلك في المستقبل، خاصة الأولاد الصغار والبنات الصغار، هاري لديه قلب كبير وهو أمر جيد، هو قوي ذهنيًا ويمكنه التعامل مع الأمر لكن قد لا يتمكن الآخرون من القيام بذلك، لا أتمنى هذه النوعية من الإساءة لأي شخص.