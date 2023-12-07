تعليم الأقصر: غرفة عمليات لكل إدارة تعليمية خلال إجراء الانتخابات الرئاسية

عقد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اجتماعًا بمديري العموم ومديري الإدارات التعليمية؛ لمتابعة التنسيقات الأخيرة المتعلقة بالمدارس التي ستجرى فيها انتخابات الرئاسة.

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ووجه خالد بتشكيل غرف عمليات لكل إدارة تعليمية، لمتابعة شئون المدارس التي تجرى بها انتخابات على مدار الساعة، واستمرار انعقاد تلك العرف بصفة دائمة حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية.

وفي السياق ذاته أوصى خالد بتشكيل فرق عمل من الاتحادات الطلابية في الإدارات التعليمية لمساعدة الناخبين في معرفة المدارس التي ستعقد بها الانتخابات، وتوجيههم للمقار التي لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم من خلالها.

كما وجه خالد بتكوين فرق عمل تطوعية لمساعدة الناخبين من كبار السن وذوي الهمم.