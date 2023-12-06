تامر أمين يحذر المعادين لمصر.. هفضحكم بالأسماء (فيديو)

قال الإعلامى تامر أمين إن هناك حالة من الحقد والكراهية والغل في نفوس بعض الأشخاص والأجهزة والدول ضد مصر.

وأضاف تامر أمين خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء اليوم الأربعاء: "في الوقت الحالى لن أذكر أسماء وإن تمادوا ضد مصر أكثر من ذلك هفضح الكل".

مصر أبية ومحافظة على سيادتها

وأشار تامر أمين إلى أن الدول المقصودة وأجهزتها مُتعجبة من الضغط الدولي على مصر، ولكن القاهرة أبية ومحافظة على سيادتها وقرارها لذلك تلك الدول تحقد على مصر.

وفي سياق منفصل كان الإعلامي تامر أمين، قد استعرض الآراء المؤيدة والمعارضة لمقاطعة البرندات الأجنبية في مصر نصرة للقضية الفلسطينية ودعمًا لأهالي غزة الذين يقصفون ليل نهار من قبل قوات الاحتلال مسنودة من حكومات أجنبية تمتلك تلك المطاعم الشهيرة حول العالم.

وقال إن الرأي الذي يرى في مقاطعة البرندات تأثير على العمالة المصرية صحيح من جانب وخطأ من جانب آخر، موضحًا أن البرندات يرسل لها جزءا من الأرباح تقدر بنسب معينة مقابل وضع علامة البراند وبالتالي الأرباح تذهب إلى أميركا والدول الغربية وتترجم لدعم عسكري للكيان الصهيوني لارتكاب الجرائم الوحشية ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد خلال تقديم برنامجه “آخر النهار”، المذاع عبر فضائية “النهار”، مساء الاثنين، أنه يؤيد المقاطعة بشدة، واصفًا إياها بالفكرة السياسية لمعاقبة الدول التي تصدر أفعالًا حمقاء تمس سيادة وأسس الدول، مطالبًا بأن تكون المقاطعة متواصلة ومستمرة وتوديع أسلوب “عقدة الخواجة” من أجل تقوية الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن المطاعم المصرية تملء البلد من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق حتى الغرب وتقدم أشهى الأطعمة بأسعار مناسبة وبمكونات مميزة، مردفًا: “البرندات الأجنبية جبتلنا المرض والفقر بالمكونات الرديئة وبإضعاف الاقتصاد بخطف الأموال من مشروعات شبابنا”.