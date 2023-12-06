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غوتيريش يدق ناقوس الخطر: انهيار النظام الإنساني في غزة خاص للوفد.. مسئول كبير يتورط بالتصرف في سكر وأرز التموين بقيمة 855 مليون جنيه
الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الأونروا تحذر: مليون فلسطيني على حدود مصر خلال أيام

خيام أقامها النازحون
خيام أقامها النازحون

قال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي للأونروا، إن هناك نحو مليون و800 ألف نازح من سكان غزة، وهناك عشرات الآلاف أقاموا مخيمات بدائية في رفح تذكر بمخيمات النكبة.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك نزوحا كبيرا حاليا من الجنوب للجنوب، وما يحدث على الأرض يفوق إمكانيات الدول، حتى النازحين أتوا بملابسهم الصيفية ولا توجد ملابس شتوية أو خيام.

 

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التهجير.. والعار العظيم

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نشرة التوك شو.. استمرار القصف على غزة يثير الغضب ومخطط التهجير مرفوض

 

ولفت إلى أن دفع الفلسطينيين بهذه الأعداد إلى الحدود كارثة بكل المقاييس، فلا توجد جهة قادرة على تلبية احتياجاتهم، ونحن نحتاج 120 ألف لتر وقود للحفاظ على الوضع الحالي كما هو، يوميا بينما يدخل 60 ألف فقط.


وأكد أنه لم يحدث في التاريخ أن عالجت أنروا نحو 800 ألف فلسطيني، بدأ يظهر التهاب الكبد الوبائي، وهناك تخوفات من ظهور الكوليرا، وخلال أيام سيكون هناك نحو مليون فلسطيني على الحدود مع مصر.

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