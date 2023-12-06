الأونروا تحذر: مليون فلسطيني على حدود مصر خلال أيام

قال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي للأونروا، إن هناك نحو مليون و800 ألف نازح من سكان غزة، وهناك عشرات الآلاف أقاموا مخيمات بدائية في رفح تذكر بمخيمات النكبة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك نزوحا كبيرا حاليا من الجنوب للجنوب، وما يحدث على الأرض يفوق إمكانيات الدول، حتى النازحين أتوا بملابسهم الصيفية ولا توجد ملابس شتوية أو خيام.

ولفت إلى أن دفع الفلسطينيين بهذه الأعداد إلى الحدود كارثة بكل المقاييس، فلا توجد جهة قادرة على تلبية احتياجاتهم، ونحن نحتاج 120 ألف لتر وقود للحفاظ على الوضع الحالي كما هو، يوميا بينما يدخل 60 ألف فقط.



وأكد أنه لم يحدث في التاريخ أن عالجت أنروا نحو 800 ألف فلسطيني، بدأ يظهر التهاب الكبد الوبائي، وهناك تخوفات من ظهور الكوليرا، وخلال أيام سيكون هناك نحو مليون فلسطيني على الحدود مع مصر.