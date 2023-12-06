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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أجواء غير مستقرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس وتوجه نصائح عاجلة (فيديو)

أمطار في إسكندرية
أمطار في إسكندرية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 6 ديسمبر حتى الاثنين المقبل 11 ديسمبر 2023.

الأرصاد الجوية غير مستقرة

وأشارت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه من المتوقع أن يكون الطقس لطيفًا نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة في جنوب سيناء، حارًا في جنوب البلاد، وباردًا ليلا على أغلب الأنحاء.

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ولفتت منار غانم إلى وجود شبورة مائية كثيفة أحيانًا صباحًا (من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق متعددة، بما في ذلك القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتوقع نشاط في الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، معلقة: الأسبوع المقبل سيشهد نشاطا للرياح على بعض المناطق الصحراوية، وأمطار خفيفة، وتصل ذورتها يومي الاثنين والثلاثاء، حيث ستتعرض البلاد لمنخفض جوي يجعل الأمطار في مستوى من خفيفة لمتوسطة، على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وحذرت منار غانم من الشبورة المائية، والتي تهب على الطرق الزراعية والصحراوية، والتي تبدأ في الهبوب من الساعة 4 صباحًا حتى 8 صباحًا تقريبًا في بعض المناطق.
 

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