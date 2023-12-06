الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

"دورة فلسطين" .. انطلاق مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان

بوابة الوفد الإلكترونية

 استقبل المركز الثقافي الملكي بعمان، فعاليات النسخة الـ 14 لمهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان "دورة فلسطين"، حيث شهدت عرض الفيلم الوثائقي الطويل "يلا غزة" إخراج الفرنسي رولاند روينر.

تفاصيل الدورة  14 من مهرجان كرامة 

يشارك في فعاليات المهرجان الذي يستمر حتى 12 من الشهر الجاري، 70 فيلمًا روائيًا ووثائقيًا وتحريكيًا قصيرًا وطويلًا، من بينها 30 فيلمًا تتناول القضية الفلسطينية من منظور حقوق الإنسان، وأفلام تم عرضها في دورات سابقة، إضافة إلى 25 ضيفًا من السينمائيين والخبراء الحقوقيين من دول عربية وأجنبية، بحسب بيان لإدارة المهرجان.

ولفت البيان إلى أنه نظرًا للظروف الاستثنائية لهذه الدورة ستقتصر جوائز ريشة كرامة على جائزة الجمهور وجائزة "أنهار الشبكة العربية لمهرجانات أفلام حقوق الإنسان"، لأفضل فيلم عن القضية الفلسطينية.

وستتضمن فعاليات المهرجان جلسات وندوات حوارية وورش، بالتزامن مع اليوم العالمي لِحقوق الإنسان يوم 10 ديسمبر الجاري.

كما ستُنظّم خلال المهرجان طاولة مستديرة بعنوان "السينما اللاجئة"، وهي جلسة سينمائية متخصصة لبحث العمل السينمائي بشقّيه الروائيّ والوثائقيّ المتخصص بقضايا اللجوء الذي ترزح تحت وطأته مجتمعات عربية تعرّضت، وتتعرّض، للتهجير بسبب الحروب والنزاعات.

ويختتم المهرجان دورته، بإعلان الأفلام الحائزة على جائزة ريشة كرامة عن اختيار الجمهور، وجائزة "أنهار" لأفضل فيلم عربي يعالج القضية الفلسطينية.

 

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