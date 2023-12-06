الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

غدا.. "المرأة الجديدة" تعقد مؤتمر حول جهود مناهضة العنف ضد المرأة

مؤسسة المرأة الجديدة
مؤسسة المرأة الجديدة

 في إطار مشروع الحماية التشريعية لمناهضة العنف ضد النساء تعقد مؤسسة المرأة الجديدة مؤتمر غدًا الخميس 7 ديسمبر تحت عنوان "جهود مناهضة العنف ضد المرأة..الي اين ؟"

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القومي للمرأة ينظم ندوة بعنوان "الزواج المبكر.. عنف موجه ضد المرأة"

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نائب محافظ البحيرة تشهد فعاليات المؤتمر الوطني لدعم مشاركة المرأة بالانتخابات

أكدت المؤسسة فى بيان أن المؤتمر سوف يقدم رصد لحالات قتل النساء في  خلال العامين السابقين وفقا لتقارير صحفية وإعلامية، وتحليل للخطاب الاعلامي التي تناول به جرائم العنف.

وسوف يشهد  المؤتمر تجارب لمراكز المساندة القانونية فى جرائم العنف ضد المرأة، بالإضافة الى رؤية مستقبلية لجهود مناهضة العنف ضد المرأة ما بين الفرص والتحديات.

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