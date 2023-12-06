غدا.. "المرأة الجديدة" تعقد مؤتمر حول جهود مناهضة العنف ضد المرأة

في إطار مشروع الحماية التشريعية لمناهضة العنف ضد النساء تعقد مؤسسة المرأة الجديدة مؤتمر غدًا الخميس 7 ديسمبر تحت عنوان "جهود مناهضة العنف ضد المرأة..الي اين ؟"

أكدت المؤسسة فى بيان أن المؤتمر سوف يقدم رصد لحالات قتل النساء في خلال العامين السابقين وفقا لتقارير صحفية وإعلامية، وتحليل للخطاب الاعلامي التي تناول به جرائم العنف.

وسوف يشهد المؤتمر تجارب لمراكز المساندة القانونية فى جرائم العنف ضد المرأة، بالإضافة الى رؤية مستقبلية لجهود مناهضة العنف ضد المرأة ما بين الفرص والتحديات.