نائب محافظ البحيرة تشهد فعاليات المؤتمر الوطني لدعم مشاركة المرأة بالانتخابات

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، فعاليات المؤتمر الوطنى الثانى لدعم مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت شعار أنا مشاركة، الذى اطلقته مؤسسة «هي تستطيع للتنمية»، برئاسة الدكتورة دعاء زهران.

وذلك بحضور الدكتورة داليا هندي، مشرف عام غرب الدلتا بمؤسسة هي تستطيع، والمهندسة زكية رشاد، مقرر المجلس القومي للمرأة ، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وخلال كلمتها أكدت نائب محافظ البحيرة، أوضحت أن المرأة المصرية كانت ولا تزال في قلب المشهد السياسي طوال السنوات العشر الماضية، لافتة إلى أن المرأة أثبتت بمشاركتها وحضورها السياسي الفاعل، قدرتها وريادتها في تصدر المشهد الانتخابي تصويتاً، وترشحاً، لما لها من ثقل في المجتمع المصري .

كما أكد السكرتير العام ـ أن مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية تعتبر دليلاً واضحاً ومهماً على تطور المجتمع المصري وإدراكه لأهمية دور المرأة وأهمية مشاركتها السياسية، فهي داعم رئيسى لتحقيق المساواة والشمولية؛ حيث تعد جزءًا حيويًا من النسيج المجتمعي، ولها دور فعال في إحداث التنمية ونهضة البلاد وجعلهما أمرأ واقعاً ملموس النتائج، مع تعزيز الممارسة الإيجابية للديمقراطية.

وأشارت رئيس مجلس امناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية ، إن المشاركة المتساوية للمرأة في السياسة، جزء لا يتجزأ من بناء مجتمعات قوية وديمقراطية نابضة بالحياة يمكن أن تزدهر فيها النساء والرجال، حيث أنها تمارس السياسة تأثيرًا كبيرًا على عملية صنع القرار التي تؤثر على حياة الناس وتشكلها، وذلك من خلال التصويت، والترشح للمناصب، والمشاركة في المجتمع المدني كقادة وناشطات،حيث تعمل النساء على صياغة القوانين والسياسات وصنع القرار بطرق تعكس مصالحهن واحتياجاتهن، فضلا عن مصالح أسرهن ومجتمعاتهن.

كما أشارت المهندسة زكية رشاد، ان المرأة البحروية مرأة قوية متميزة وسط كل محافظات مصر، مضيفة أن المجلس القومي للمرأة يواصل اطلاق حملة طرق الابواب ،التى تستهدف رفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع خاصة فى ظل الأزمات العالمية، عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل.

كما أكد أعضاء مجلس النواب إن المشاركة الانتخابية من قبل المرأة أصبحت فرض عين لتؤكد من خلال اختيارها على حقوقها الدستورية وترسم صورة التمكين المستقبلية والريادة التى تستهدفها فى المستقبل القريب فقد نالت المرأة مكانه كبيره داخل الجمهورية الجديده إيمانا من الدولة المصرية بمكانتها لكونها تشكل نهضة المجتمع .

وفى نهايه المؤتمر تم تكريم أعضاء مجلس النواب و عمداء الكليات و الجمعيات الخيرية والرائدات الريفيات وخريجات المراه تقود من الاكاديميه الوطنيه والشخصيات البارزه من قطاع الصحه والشخصيات العامه.