أفلام مصرية مشاركة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ينطلق بعد ساعات قليلة، حفل افتتاج مهرجان البحر الأحمر السينمائي في نسخته الثالثة، والمقرر إقامته في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية .

تفاصيل الأعمال المشاركة في مسابقة البحر الأحمر

تضم مسابقة البحر الأحمر مجموعة متنوعة من الأفلام، ومن بيهم فيلمان مصريان، وهم: “أنف وثلاث عيون، شماريخ ”.

تفاصيل فيلم شماريخ

فيلم "شماريخ" من بطولة آسر ياسين وأمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، ومحمد ثروت، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة سي سينما برودكشن هاني نجيب وأحمد فهمي.

‎ ويحكي فيلم شماريخ في إطار من الحركة والتشويق، يدور العمل حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات والمصاعب.

فيلم "أنف وثلاث عيون" من بطولة ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، مع ظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف. الفيلم رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس.

أحداث فيلم أنف وثلاث عيون

تدور أحداث فيلم “أنف وثلاث عيون” حول هاشم طبيب التجميل الشهير، يتمتع بشهرة واسعة في مجاله، وفي الأربعينيات من عمره لايكتفي بإمرأة واحدة في حياته ولا يلتزم بقصة عاطفية واحدة، وفي فترة من حياته تجمعه الأيام بفتاتين يعيش معهما قصة حب طويلة وفجأة أراد الابتعاد عنهما وظهور فتاة ثالثة تدعى رُبى تصغره بأكثر من 25 عامًا، فكيف يدر جميع تلك العلاقات .