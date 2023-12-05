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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فرج عامر: أحمد سامي مش جاي " ياكل عيش"

أحمد سامي
أحمد سامي

 قال فرج عامر رئيس نادي سموحة  أن فوز الفريق السكندري أمام نادي فاركو أمس ضمن مباريات الجولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز كان مهم للغاية فى مشوار الفريق فى البطولة.

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أكد فرج عامر فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" مباراة فاركو صعبة أمس والفوز كان مهم، لأننا كنا نواجه فريق قوي يملك جهاز فني ولاعبين على أعلي مستوي ، وحتي المحترفين كانوا مميزين ، لذلك أحمد سامي تعامل مع المباراة بصورة رائعة.

وواصل :" اقدر أحمد سامي للغاية واتعامل معه بحب لأنه مميز والحمد لله أنا قدمت مدربين كثيرين للكرة المصرية ، ولكن أحمد سامي رجل جاد وصادق وأنا احب هذا التعامل.

وأضاف :" أحمد سامي مش جاي ياكل عيش فى سموحة وله تطلعات رائعة مع الفريق، وهدفنا هذا الموسم المربع الذهبي.

وفاز فريق سموحة أمام نظيره فاركو بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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