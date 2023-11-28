ماهر همام: أتمنى مشاركة السولية مع الأهلي أمام سموحة

علَقَ ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق على الفوز الذي حققه المارد الأحمر أمام ميدياما الغاني مساء أمس الأول "السبت" ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي جمعت الفريقين على ستاد السلام، وانتهت بثلاثية حمراء.

وقال ماهر همام في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية "TeN" :

" الفوز على ميدياما الغاني سيعطي دفعة قوية للاعبي الأهلي والجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولـر في المباريات المقبلة، خاصًة أن الفريق يخوض أكثر من بطولة في نفس التوقيت، وهو ما يعمل عليه كولر في تطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين في مختلف المراكز".

وأضاف: " القائمة التي اختارها مارسيل كولر لخوض مباراة سموحة غدًا تشهد العديد من الأسماء العائدة بعد فترة غياب طويلة مثل عمرو السولية الذي أتمنى حصوله على الفرصة ، كما أن المباراة ستكون فرصة كبيرة لصلاح محسن لإثبات جدارته في ظل غياب محمود عبد المنعم كهربا للإيقاف وأنتوني موديست للإيقاف".