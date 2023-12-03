الأحد 03 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

صلاح يحقق إنجاز جديد مع ليفربول

صلاح في مباراة ليفربول
صلاح في مباراة ليفربول وفولهام

نجح الدولي محمد صلاح  لاعب فريق ليفربول في تحقيق رقم قياسيا خلال مباراته الأخيرة أمام فولهام في الجولة الرابعة عشر ضمن منافاسات الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

صنع صلاح هدف ليفربول الثالث في المباراة لزميله الياباني واتارو خلال المباراة التي أنتهت بفوز الريدز بنتيجة 4-3 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

تساوي "صلاح" مع أسطورة ليفربول ستفين جيرارد في عدد المساهمات على ملعب أنفيلد، ذلك بعدما وصل إلى 120 مساهمة تهديفية سواء بتسجيل الاهداف أو الصناعة.

نجح "صلاح" في الوصول إلى ذلك الرقم خلال مشاركته في 119 فقط مع ليفربول في رقم قياسي جديد للنجم الدولي المصري.

وكان "مو" شارك أساسيا مع ليفربول خلال مباراة فولهام منذ بداية اللقاء حتى النهاية، ولم يسجل أي أهداف، واكتفى بصناعة هدف وحيد.

رفع صلاح رصيده في صناعة الأهداف في الدوري الإنجليزي إلى 6 فيما أحرز 10 أهداف هذا الموسم، ليأتي في وصافة جدول ترتيب الهدافين خلف النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.
 

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