الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سموحة يخطط لضم زعلوك وكريستو من الأهلي

فرج عامر رئيس سموحة
فرج عامر رئيس سموحة

علَقَ محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة على الفوز الذي حققه الفريق على فاركو بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز 2023 – 2024 "دوري نايل".

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مهاجم سموحة: لم ننخدع بالفوز على الأهلي وأحلم بلقب الهداف

وقال فرج عامر في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية "TeN":

سموحة نجح في تحقيق فوزًا ثمينًا وفي غاية الأهمية أمام فريق منظم ولديه مجموعة مميزة من اللاعبين وجهاز فني جيد بقيادة خالد جلال، وارتقى الفريق 7 مراكز دفعة واحدة في جدول الدوري، وأصبح في المركز السادس بعد أن كان في المركز الثالث عشر قبل المباراة.

وتطرق محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة للحديث عن تدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، قائلًا:

بدأنا بالفعل بعقد جلسة مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة أحمد سامي، لحسم صفقات يناير، وطلبنا استعارة التونسي محمد الضاوي كريستو، ومحمد احمد زعلوك، لاعبي الأهلي، وننتظر رد مجلس إدارة القلعة الحمراء.

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