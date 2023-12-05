سموحة يرفض التعاقد مع أحمد عبد القادر

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن فريقه لا يستطيع الوقت الحالي التعاقد مع أحمد عبد القادر نجم هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد اقتراب رحيله عن المارد الأحمر.



أضاف فرج عامر فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" سموحة من الصعب أن يتعاقد مع أحمد عبد القادر خلال الفترة الحالية بسبب الماديات وأن الوقت الحالي عبد القادر غير الفترة الذي تعاقد معه سموحه منذ سنوات.

وواصل حديثه :" ما أعلمه أن عبد القادر هدفه الاحتراف خارج مصر الفترة المقبلة، ومن الصعب يأتي سموحة أو فريق يستطيع دفع المبلغ الذي يحصل عليه.



الأهلي يحدد سعر محمد عبدالمنعم أمام أندية أوروبا

أكد الإعلامي محمد شبانة بأن إدارة النادي الأهلي أصبحت أكثر إنفتاحا على مسألة بيع محمد عبد المنعم مدافع المارد الأحمر.

وتابع شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إدارة النادي وضعت شرطا ماليا للموافقة على بيع عبد المنعم بأن لا يقل العرض المقدم خمسة ملايين دولار إضافة إلى بعض الإمتيازات الأخرى كنسب المشاركة والفوز بالبطولات ونسبة اعادة البيع .

وأضاف شبانة بأن إدارا الكرة ترى في اللاعب الصاعد معتز محمد البديل الأمثل لتعويض عبد المنعم خلال السنوات القادمة بعد تجهيزه للعب مع الفريق الأول.

وأختتم شبانة بأن باب التمديد لعبد المنعم مازال مفتوحا ايضا ولكن بشرط عدم الإخلال بسقف الرواتب الذي يضعه النادي حتى لا يحدث أي خلل داخل غرفة خلع الملابس بين اللاعبين.



