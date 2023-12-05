تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمباراة البنك الأهلي..ياو أنور يقود الهجوم
يلتقي الإسماعيلي مع نظيره البنك الأهلي مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
يحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات، وأحرز لاعبوه 7 أهداف وسكنت شباكه 11 هدفا، فيما يحتل البنك الأهلي المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط بعدما خاض 7 مباريات فاز في مبارا وحيدة، وتلقى الخسارة في 6 مباريات آخرى، سجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.
توقيت مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي:
تبدأ مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة للساعة التاسعة بتوقيت الإمارات.
تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمباراة البنك الأهلي:
في حراسة المرمى: كمال السيد
في خط الدفاع: حمدي النقاز - أحمد محسن - محمد نصر - إياد العسقلاني.
في خط الوسط: محمد عبد السميع - محمد بيومي - عمر الساعي - محمد دسوقي.
في خط الهجوم: باسم مرسي - ياو أنور.
وكان إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي أعلن قائمة الدراويش لمباراة البنك الأهلي، والتي ضمت كل من:
في حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، كمال السيد
الدفاع: محمد نصر، محمد عمار، إياد العسقلاني، محمد دسوقى، حمدى النقاز، كريم عرفات في
الوسط: عبد الرحمن مجدى، صالح جمعة، نادر فرج، مروان حمدى، محمد حسن، عبد الله محمد، عماد حمدى، محمد بيومي، عمر الساعى، محمد عبد السميع، عمرو السعيد
في خط الهجوم: ياو أنور، باسم مرسى