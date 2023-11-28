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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بيراميدز يحول تأخره إلى فوز على الإسماعيلي بالدوري

بيراميدز تخطى الإسماعيلي
بيراميدز تخطى الإسماعيلي في الدوري

حقق فريق بيراميدز فوزا مهما على حساب ضيفه الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

تقدم الإسماعيلي في الشوط الأول بهدف نظيف، سجل الهدف ياو أنور في الدقيقة 12 ، وطرد الحكم طرد لاعب الإسماعيلي محمد هاشم بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية والحصول على البطاقة الحمراء قبل نهاية الشوط بثلاث دقائق.

وفي الدقيقة 67 تعادل عبدالله السعيد من ركلة جزاء، وأحرز فخري لاكاى هدف الفوز لبيراميدز في الدقيقة 86، وفي الدقيقة 89 تلقى بلاتي توريه كارت أحمر ليطرد من اللقاء.

بهذه النتيجة يتصدر بيراميدز جدول الترتيب مؤقتا برصيد 16 نقطة، وفي انتظار لقاء الاهلي وسموحة اليوم الثلاثاء.

جاء تشكيل بيراميدز كالأتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - محمد حمدي - محمد الشيبي

الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - يوسف أسامة    - محمد رضا بوبو

الهجوم: فيستون ماييلي

على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - رمضان صبحي - كريم حافظ - أحمد فتحي  - مهند لاشين - سيف جعفر -   دودو الجباس - فخري لاكاي

وفاز بيراميدز في 4 مباريات وتعادل في واحدة وخسر مثلها، وسجل 8 أهداف ودخل مرماه 6.

 

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