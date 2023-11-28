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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الإسماعيلي يتقدم على بيراميدز في الشوط الاول

احتفال لاعبو الإسماعيلي
احتفال لاعبو الإسماعيلي بعد الهدف الأول

تقدم الإسماعيلي  على بيراميدز بهدف نظيف في الشوط الاول خلال المباراة التي تجمع بينهما على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

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تشكيل الإسماعيلي ضد بيراميدز .. ياو أنور في الهجوم

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تشكل بيراميدز أمام الإسماعيلي .. فيستون ماييلي في الهجوم

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التشكيل المتوقع لمباراة الإسماعيلي وبيراميدز اليوم في الدوري المصري



أحرز ياو أنور مهاجم الإسماعيلي الهدف الأول لصالح الدراويش في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، ليتقدم الإسماعيلي على بيراميدز في الشوط الأول بهدف نظيف.
 

تشكيل الإسماعيلي:


في حراسة المرمى: كمال السيد
خط الدفاع: إياد العسقلاني، محمد هاشم، محمد نصر
خط الوسط: محمد دسوقي، محمد بيومي، محمد عبدالسميع، حمدي النقاز
خط الهجوم: مروان حمدي، ياو أنور، عمر الساعي.

تشكيل بيراميدز:
في حراسة المرمى: أحمد الشناوي
الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - محمد حمدي - محمد الشيبي
الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - يوسف أسامة - محمد رضا بوبو
الهجوم: فيستون ماييلي
 

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