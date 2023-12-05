الإسماعيلي يواجه البنك الأهلي في الدوري..موعد المباراة
يستعد الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
يأتي الإسماعيلي في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات، وأحرز لاعبوه 7 أهداف وسكنت شباكه 11 هدفا.
فيما يحتل البنك الأهلي المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط بعدما خاض 7 مباريات فاز في مبارا وحيدة، وتلقى الخسارة في 6 مباريات آخرى، سجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.
وكان إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي أعلن قائمة الدراويش لمباراة البنك الأهلي، والتي ضمت كل من:
في حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، كمال السيد
الدفاع: محمد نصر، محمد عمار، إياد العسقلاني، محمد دسوقى، حمدى النقاز، كريم عرفات في
الوسط: عبد الرحمن مجدى، صالح جمعة، نادر فرج، مروان حمدى، محمد حسن، عبد الله محمد، عماد حمدى، محمد بيومي، عمر الساعى، محمد عبد السميع، عمرو السعيد
في خط الهجوم: ياو أنور، باسم مرسى
موعد مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي:
وتنطلق مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة للساعة التاسعة بتوقيت الإمارات.