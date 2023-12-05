الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الإسماعيلي يواجه البنك الأهلي في الدوري..موعد المباراة

الإسماعيلي
الإسماعيلي

يستعد الإسماعيلي  لمواجهة البنك الأهلي مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

txt

الإسماعيلي يواجه البنك الأهلي في الدوري..موعد المباراة

txt

قائمة الإسماعيلي لمباراة البنك الأهلي في دوري نايل

txt

الاسماعيلي يعلن تعيين إسلام كاظم مديراً فنياً لفريق 2008

txt

أمين صندوق الإسماعيلي: نسعى بقوة لحل أزمة القيد وهذه حقيقة تغيير الجهاز الفني



يأتي الإسماعيلي في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات، وأحرز لاعبوه 7 أهداف وسكنت شباكه 11 هدفا.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط بعدما خاض 7 مباريات فاز في مبارا وحيدة، وتلقى الخسارة في 6 مباريات آخرى، سجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.

وكان إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي أعلن قائمة الدراويش لمباراة البنك الأهلي، والتي ضمت كل من:
في حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، كمال السيد
الدفاع: محمد نصر، محمد عمار، إياد العسقلاني، محمد دسوقى، حمدى النقاز، كريم عرفات في 
الوسط: عبد الرحمن مجدى، صالح جمعة، نادر فرج، مروان حمدى، محمد حسن، عبد الله محمد، عماد حمدى، محمد بيومي، عمر الساعى، محمد عبد السميع، عمرو السعيد 
في خط الهجوم: ياو أنور، باسم مرسى  
 


موعد مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي:


وتنطلق مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة للساعة التاسعة بتوقيت الإمارات.
 

مواد متعلقة

الإسماعيلي يواجه البنك الأهلي في الدوري..موعد المباراة

قائمة الإسماعيلي لمباراة البنك الأهلي في دوري نايل

الاسماعيلي يعلن تعيين إسلام كاظم مديراً فنياً لفريق 2008

قائمة البنك الأهلي لمواجهة الإسماعيلي فى الدورى

أمين صندوق الإسماعيلي: نسعى بقوة لحل أزمة القيد وهذه حقيقة تغيير الجهاز الفني

أمين صندوق الإسماعيلي يكشف كواليس اجتماع رابطة الأندية الإفريقية

الإسماعيلي يكشف حقيقة إستقالة إيهاب جلال بعد مباراة بيراميدز

ميدو: سذاجة لاعبي الإسماعيلي وراء الخسارة من بيراميدز
الجريدة الورقية