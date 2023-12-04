قائمة الإسماعيلي لمباراة البنك الأهلي في دوري نايل

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي قائمة الدوري استعدادا لمواجهة البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي الحالي 2023-2024 .

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في حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد

في خط الدفاع: محمد نصر، محمد عمار، إياد العسقلاني، محمد دسوقي، حمدي النقاز، كريم عرفات، عبدالله محمد

في خط الوسط: نادر فرج، صالح جمعة، محمد حسن، محمد بيومي، عماد حمدي، عمر الساعي، محمد عبد السميع، عمرو السعيد

في خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي، ياو أنور، باسم مرسي



ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 4 نقاط، فيما يأتي البنك الاهلي في المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط.

