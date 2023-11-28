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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بيراميدز يحقق فوزًا مثيرًا على الإسماعيلي بالدوري

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز

تمكن فريق بيراميدز من تحقيق فوزًا مثيرًا على نظيره الإسماعيلي بثنائية مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء ، لحساب مواجهات الجولة السابعة من الدوري الممتاز ، على ملعب الدفاع الجوي.

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صلاح محسن يقود هجوم الأهلي أمام سموحة بالدوري .. التشكيل الرسمي

وتقدم الضيوف “الإسماعيلي” بالهدف الأول عند الدقيقة 12 عبر اللاعب ياو أنور، قبل أن ينجح عبد الله السعيد في معادلة النتيجة لصالح فريقه ركلة جزاء عند الدقيقة 67، لتنتهي مجريات الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
وفي الدقيقة 86 نجح فريق بيراميدز في اقتناص ثاني أهدافه خلال المواجهة عبر لاعبه فخري لاكاي.

وقبل نهاية المباراة بدقائق قليلة وتحديدًا عند الدقيقة 86 التي سجل فيها فخري لاكاي الهدف الثاني لبيراميدز.
بتلك النتيجة ارتفع رصيد بيراميدزمن النقاط إلى 16 في صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز مؤقتًا ، مبتعدًا بفارق 3 نقاط عن الوصيف الأهلي الذي يلاقي فريق سموحة بعد قليل لحساب الجولة ذاتها.
بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة الرابعة في الترتيب الرابع عشر.

حالتا طرد ..

وعند الدقيقة 42 تعرض لاعب الإسماعيلي محمد هاشم للطرد المباشر ، وفي الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة تعرض بلاتي توريه للطرد أيضًا بعد تدخله على لاعب بيراميدز.

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