الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يحدد سعر محمد عبدالمنعم أمام أندية أوروبا

عبدالمنعم
عبدالمنعم

أكد الإعلامي محمد شبانة بأن إدارة النادي الأهلي  أصبحت أكثر إنفتاحا على مسألة بيع محمد عبد المنعم مدافع المارد الأحمر.

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الأهلي يحدد سعر محمد عبدالمنعم

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وتابع شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إدارة النادي وضعت شرطا ماليا للموافقة على بيع عبد المنعم بأن لا يقل العرض المقدم خمسة ملايين دولار إضافة إلى بعض الإمتيازات الأخرى كنسب المشاركة والفوز بالبطولات ونسبة اعادة البيع .

وأضاف شبانة بأن إدارا الكرة ترى في اللاعب الصاعد معتز محمد البديل الأمثل لتعويض عبد المنعم خلال السنوات القادمة بعد تجهيزه للعب مع الفريق الأول.

وأختتم شبانة بأن باب التمديد لعبد المنعم مازال مفتوحا ايضا ولكن بشرط عدم الإخلال بسقف الرواتب الذي يضعه النادي حتى لا يحدث أي خلل داخل غرفة خلع الملابس بين اللاعبين.

 

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