عبدالناصر زيدان: عبدالمنعم يحلم بالاحتراف ولم يتجاوز في حق الأهلي

علق الإعلامي عبدالناصر زيدان، على أزمة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ومنتخب مصر محمد عبدالمنعم، ذلك بسبب تصريحاته الأخيرة عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

وقال زيدان في تصريحاته، إن خالد بيبو يدفع ثمن مقارنته بمدير الكرة السابق سيد عبدالحفيظ.

وأضاف، الأهلي أخطأ بالمشاركة في الدوري الإفريقي، والمشاركة كانت هدفها المال ليس أكثر، وهذا القرار كان نقطة تحول وتراجع لأداء المارد الأحمر خلال الفترة الأخيرة.

وأكمل، لا يوجد في الأهلي فجوة فنية بسبب أزمة محمد عبدالمنعم.

وتابع، أزمة عبدالمنعم كذبة كبيرة أبدعها الإعلام، اللاعب لم يشترط ولم يتجاوز في حق الأهلي، كل ما في الأمر هو حلم وطموح اللعب في أوروبا.

في سياق متصل خاض محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية في ملعب مختار التتش بالجزيرة، على هامش المران الذي ‏أقيم مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، التي تجمع الفريقين يوم الجمعة القادم في الجولة الثالثة من دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وأدى عبد المنعم جلسة علاج طبيعي في «الجيم»، قبل أن يخوض تدريبات بدنية خاصة، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية ‏بصورة طبيعية.‏

وعاد الفريق إلى التدريبات بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس، عقب العودة من تنزانيا، بعد خوض مباراة يانج أفريكانز ‏التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب بنيامين مكابا في العاصمة دار السلام‎.‎