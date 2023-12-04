الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الخطيب يرافق بعثة الأهلي في كأس العالم للأندية

محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

إستقر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على أن يكون مرافق لبعثة الفريق الاول لكرة القدم في كأس العالم للأندية.

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وقال الإعلامي أميرهشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الخطيب اتخذ قرار بالتواجد رفقة البعثة بعد التنسيق مع الأطباء، وسوف يكون خالد مرتجي أمين الصندوق رئيسًا للبعثة".

وأضاف أمير هشام: "محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي، سوف يتواجد مرافقًا للبعثة أيضًا وسيكون منسقًا طبيًا".

الأهلي يواصل تدريباته إستعداداً لمواجهة شباب بلوزداد

على جانب آخر واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري ‏أبطال إفريقيا‎.‎

وشهد المران انتظام الثلاثي أنتوني موديست وكريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو في التدريبات الجماعية بصورة كاملة‎.‎

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى استكمال بقية فقرات المران في ‏الملعب‎.‎

وعاد الأهلي إلى التدريبات بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس، عقب العودة من تنزانيا، بعد خوض مباراة يانج أفريكانز ‏التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب بنيامين مكابا في العاصمة دار السلام‎، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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