تعزيز الأمن الغذائي المصري.. تحديات وإيجابيات

تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وذلك من خلال مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية، وتعزيز قدرات المزارعين والمربين.

وتشمل هذه الجهود ما يلي:

تطوير قطاع الزراعة من خلال استثمارات كبيرة في البنية التحتية الزراعية، ودعم المزارعين من خلال توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في الزراعة.

إطلاق العديد من المشروعات الزراعية الكبرى، مثل مشروع توشكى، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع المليون ونصف فدان، بهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

دعم الثروة الحيوانية والداجنة من خلال تحسين السلالات المحلية، وتوفير اللقاحات والأدوية البيطرية، ودعم المزارعين من خلال توفير الأعلاف بأسعار مدعومة.

نتائج الجهود الحكومية:

حققت هذه الجهود نتائج إيجابية، حيث ارتفعت معدلات الإنتاج الزراعي في مصر خلال السنوات الأخيرة، كما انخفضت معدلات الاستيراد من الغذاء.

وفيما يلي بعض الأمثلة على هذه النتائج:

ارتفعت إنتاجية القمح في مصر من 15.4 مليون طن في عام 2010 إلى 20.2 مليون طن في عام 2023.

كما ارتفعت إنتاجية الدواجن من 1.5 مليون طن في عام 2010 إلى 2.6 مليون طن في عام 2023.



تحديات الأمن الغذائي في مصر:

-على الرغم من هذه النتائج الإيجابية، إلا أن مصر تواجه عددًا من التحديات التي تؤثر على الأمن الغذائي، من بينها:

-الزيادة السكانية، حيث تعاني مصر من زيادة سكانية كبيرة، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 105 ملايين نسمة.

-تغير المناخ، حيث يؤدي إلى انخفاض هطول الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط الطقس، مما يؤثر على الإنتاج الزراعي.

-الاعتماد على الاستيراد، حيث تعتمد مصر بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الغذائية.

