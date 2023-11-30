التدخين و اثاره على البيئة و الوقاية من حمى الضنك ندوة بالترامسة

لبى جهاز شئون البيئة فرع قنا دعوة مدرسة مدرسة الشيخ حسن الثانوية المشتركة بقرية الترامسه بمدينة قنا فى تنظيم ندوة بعنوان "التدخين و اثاره على البيئة و ارشادات الوقاية من حمى الضنك" ذلك بحضور المهندس أسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة فرع قنا، وسهير ابوالسعود أخصائية اجتماعيه اول و الاستاذ خالد بن الوليد أخصائي خبير، استهدفت الندوة 50 طالبه و طالب ، أدار حوار الندوة سهير أبوالسعود اخصائي اجتماعي أول بالمدرسة مقدما الشكر و الترحيب بجهاز شئون البيئة بقنا و الندوة تحت رعاية الدكتورة دعاء محمد قدرى مدير المدرسة.

حاضر بالندوة المهندس أسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئة بجهاز شئون البيئة بتعريف التدخين هو عملية يتم فيها حرق مادة التبغ وبعدها يتم تذوق الدخان أو استنشاقه. وتتم هذه العملية في المقام الأول باعتبارها ممارسة للترويح عن النفس .

و ينتج عن احتراق التبغ العديد من المواد الكيميائية وفي مقدمتها النيكوتين المادة الفعالة في المخدر، مما يجعلها متاحة للامتصاص من خلال الرئة.

موضحا عادة التدخين من العادات السيئة التى يمارسها البعض، بعيدا عن الصحة الشخصية للفرد، فإن التدخين له تأثيرات سلبية أيضا على البيئة والنظام البيئي الذي نعيش داخله.

تأثير التدخين فى تلوث الهواء مؤكدا أن التدخين أحد مصادر الملوثات الجوية والمتسببة فى نسبة ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين والجسيمات الصغيرة، والتى تؤثر على جودة الهواء ونوعيته وتضر بصحة الإنسان والكائنات الحية، ايضا اثاره على تلوث التربة والمياه حيث انه عندما يتم التخلص من أعقاب السجائر بإلقائها على الأرض، فباقى المخلفات منها يمكنها ان تلوث الأرض والمياه معا وتلوث التربة يساعد على التغير في توازن النظام البيئي المحيط بنا.

متناولا تأثير التدخين على النباتات حيث يعد من العناصر الملوثة المنبعثة من التدخين، ومنها الغازات السامة والجسيمات الصغيرة، يمكن أن تتسبب في الإضرار بالنباتات، وتؤثر على مراحل نمو النباتات، وعملية تلوين الأوراق، وتؤدي احيانا الى تلف الأنسجة النباتية ،و تأثير التدخين على الحيوانات فكما تتأثر صحة الإنسان يتأثر الحيوانات الأليفة التى تعيش معه من الملوثات الجوية، ويتسبب فى مشاكل للجهاز التنفسي للحيوانات، كما انه يساهم فى تغيرات في سلوكها وأنماطها الغذائية والنمط السلوكى لها.

مضيفاً أن التدخين يؤثر على المحيطات والبحار من خلال القاء المخلفات الشخصية ومن بينها مخلفات السجائر والاكياس البلاستيك، يمكنها أن تنتهي في البحار والمحيطات، وهو الأمر الذى يؤثر على البيئة البحرية كما انه يهدد الكائنات البحرية.

و موضحا استنزاف الموارد الطبيعية من التدخين ، حيث تأتي عملية إنتاج وتصنيع التبغ والسجائر ضمن الصناعات التى تستنزف الموارد الطبيعية، على حساب إزالة مساحات الأشجار الخاصة بإنتاج الورق والمياه والأرض الزراعية ،التدخين يؤثر ايضا على المناظر الطبيعية والبيئة الحضرية، ويترك اثرا سيئا حيث تسبب تركمات الدخان والتبغ وأعقاب السجائر فى تشويه الشكل العام للحدائق والأماكن البيئية.

متناولا اثار التدخين فى تغير المناخ ، حيث يعد ضمن انبعاث الغازات الدفيئة، مثل ثاني أكسيد الكربون والتى تساهم فى زيادة نسبة التلوث مما يؤدي إلى تغير المناخ والاحتباس الحراري.

كما تم فى ختام الندوة الحديث عن الإرشادات الوقائية عن حمى الضنك و مواجهة بعوضة الزاعجة المصرية من خلال تركيب الاسلاك على النوافذ و زراعة النباتات الحمضية على النوافذ مثل النعناع و الريحان و غطاء الاوانى المخزنه بالمياه و بعض الإرشادات المنزلية الأخرى .