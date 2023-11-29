أبرزهم رانيا يوسف.. نجوم أعلنوا تبرعهم بأعضائهم بعد وفاتهم (تفاصيل)

أعادت الفنانة رانيا يوسف مجدداً، جدلاً واسعاً وذلك بسبب إعلانها عن تبرعها بأعضائها بعد وفاتها، كما صرحت النجمة إلهام شاهين والمنتج محمد العدل عن ذلك النبأ مؤخراً وغيرهم من نجوم ومشاهير الفن.

نرصد لكم فى التقرير الآتي أبرز المشاهير الذين أعلنوا التبرع بأعضائهم بعد الوفاة

رانيا يوسف

صرحت الفنانة رانيا يوسف عن موافقتها التبرع بأعضائها بعد وفاتها وذلك خلال ظهورها فى برنامج كتاب الشهرة مع الإعلامى على ياسين.

أكدت رانيا يوسف حول إمكانية تبرعها بأعضائها بعد، قائلة: إن من حق إنسان أن يستفيد بهذه الأعضاء بعد وفاتها ولا تمانع من ذلك.

رانيا يوسف

إلهام شاهين

أشعلت الفنانة إلهام شاهين مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها تبرعها بأعضائها بعد الوفاة، معلقة: "أتمنى أني أكون قدوة للناس كلها لأننا مش هنخسر حاجة، وياريت نكون سبب في إنقاذ أي إنسان من مرض لأننا مش هنخسر حاجة والجسم ده هيفنى وهيصبح تراب وفعلًا هياكله الدود، فلو أي جزء في جسم إنسان حياته خلصت وفيه شخص تاني محتاجه عشان يعيش حياته واتزرعله العضو ده هنبقى عملنا خير كبير أوي".

إلهام شاهين

محمد العدل

أعلن المنتج محمد العدل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" فيه عن وصيته أيضا بالتبرع بأعضائه وذلك بعد إعلان إلهام شاهين بهذا الأمر وكان ذلك ردا على تعليق الإعلامى عمر زهران.

علق محمد العدل، قائلاً: "اتفق معك وأعلن تبرعى بأى عضو من أعضائى قد يفيد غيرى بعد وفاتى لاأعرف إن كان سيتبقى بعد هذا العمر ما يفيد من أعضائى أو لا".

وتابع محمد العدل: "لكني أعلن هنا تبرعي .. وأتمنى أن يكون فى بطاقة الرقم القومى ما يفيد الموافقة على التبرع من عدمه.. تحياتي".

المنتج محمد العدل

فريدة الشوباشى

أعلنت فريدة الشوباشى تأييدها لفكرة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وذلك في مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي على فيسبوك.

أشارت فريدة الشوباشي: "أؤكد بملء إرادتي وبأعلى صوت أنني متبرعة بجميع أعضاء جسدي بعد وفاتي لأي محتاج لها ويارب كل الناس ربنا يشفيها، ويارب كل الناس تقدر تساعد بعض، وكل واحد يخفف آلام الآخر".

فريدة الشوباشى

ياسمين رحمى

نشرت الفنانة ياسمين رحمى ابنة الفنانة عفاف مصطفى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تكشف فيه عن وصيتها لأهلها، بأنها تريد التبرع بأعضائها بعد الوفاة.

أضافت ياسمين رحمى، قائلاً: "الإنسان لما بيموت بنوزع متعلقاته صدقة للناس تستفيد منها وتدعيله وبنوزع فلوسه وممتلكاته القيمة، حسب القانون أو حسب وصيته، لذلك قررت أوصي بتوزيع أعضاء جسدي بعد موتي لأي إنسان محتاج لها في علاجه".

أكملت ياسمين معلقة: "ما اعتقدش إن ربنا هيزعل مني إني هتبرع بأعضائي وأنقذ بيها حياة إنسان بدل ما تاكلها الدود وأتمنى يكون فيه خانة في البطاقة تنص على قرار أي متبرع لتسهيل الإجراءات زي ما في معظم البلاد موجود".