باميلا الكيك تفتح أبواب الجحيم: قصة الجنة وجهنم مالهمش وجود

أثارت النجمة اللبنانية باميلا الكيك جدلاً واسعاً في تصريحات لها، بإنها لا تؤمن بوجود جنة ونار في الآخرة وأن هذه القصة مثل قصة آدم وحواء صنعت كي يتمكن البشر من فهم طبيعة الكون، مشيرة: أنا لما أموت هروح عند ملكوت ربي.

الفنانة باميلا الكيك

كشفت باميلا الكيك خلال ظهورها في برنامج "المجهول" مع رودولف هلال الذي يعرض عبر قناة LBC اللبنانية، قائلة: " قصة الجنة وجهنم مالهمش وجود زي قصة آدم وحواء اتعملت علشان الناس تفهم طبيعة الكون لكن أنا لما أموت هروح عند ملكوت ربي".

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وكانت باميلا الكيك قد أثارت الجدل بتصريحاتها مسبقا حول المثلية حيث قالت "ولم أجد الرجل حتى الآن، إذا عشقت امرأة قد أكون أول واحدة تتزوج امرأة لا يوجد لدي مانع، الحب والحرية بالحياة لا تطلع مننا إلا عندما نسع جملة فكر خارج الصندوق فتقول له أنه لا يوجد صندوق، بالأساس لا يوجد علبه نحن بداخلها".

وتابعت: "في العشرينات بسبب أدوار قدمتها كان يقال لي أنني "مثلية" أن بداخلي الرجل والفتاة، وكلها اتهامات كبيرة وحياتي لا يحق لأحد التدخل فيها، لا أرد عليها أنا كل شيء أنا أشبه الحب، طلع الحب بشكل مرأة أو رجل لا أحدد حالي حسب المجتمع".

ما لا تعرفه عن باميلا الكيك

باميلا الكيك ممثلة لبنانية بدأت مشوارها الفني عام 2008 مع مسلسل "عصر الحريم" شاركت في عدد كبير من المسلسلات اللبنانية مثل "سارة وأجيال وجذور".

وشاركت باميلا الكيك في فيلم "فارس" من تأليف حسام موسى، إنتاج أيمن يوسف، إخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، صلاح عبد الله، منة فضالي، أحمد صفوت، باميلا الكيك وملك أحمد زاهر.