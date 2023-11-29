قصة صداقة استمرت 25 عامًا.. أعمال جمعت طارق عبدالعزيز ومحمد هنيدي

لفت الفنان محمد هنيدي أنظار الجميع بمشهد استقباله المعزيين في عزاء صديقه الفنان الراحل طارق عبد العزيز، وتداولت الأقاويل عن قوة تلك الصداقة التي جمعت بينهم منذ عام 1998، مع مشاركته في أول فيلم من بطولة محمد هنيدي "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

قصة صداقة جمعت بين طارق عبدالعزيز ومحمد هنيدي

تعاون طارق عبدالعزيز في الكثير من الأعمال الفنية مع محمد هنيدي حيث شارك في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" عام 1998، كذلك شارك مع هنيدي في فيلم "همام في أمستردام" عام 1999، ومسلسل "مسيو رمضان أبو العلمين حمودة" عام 2011، وفيلم "يوم ملوش لازمة" عام 2015.

حكي طارق عبدالعزيز موخراً موقفا مؤثرا مع محمد هنيدي ففي آخر لقاء تليفزيوني أجراه الإعلامي عمرو الليثي مع الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، الذي رحل عن عالمنا قبل طرح حلقته من برنامج "واحد من الناس"، والتي تحدث فيها عن بدايته في عالم التمثيل.

أشار طارق عبدالعزيز قائلاً: "خالد صالح كان له فضل إنه قدمني ورشحني للمخرجة أنعام محمد علي في مسلسل أم كلثوم، وهنيدي كان له فضل لأنه أخذني في أول فيلم يعمله من بطولته صعيدي في الجامعة الأمريكية وعملت مشهد واحد، وعملت بعده مع هنيدي همام في أمستردام".

كشف طارق عبدالعزيز كواليس أول مشهد يقدمه في السينما معلقاً: "جالي شد عضلي في جنبي وبقيت مش عارف أتنفس، ومن فضل الله كان هنيدي موجود وهداني وقال لي إنت هتموت مني ولا إيه، وكان في توتر فظيع ولو كان حد غيره كان ممكن الموقف يبقى أصعب، لكن كان مشهد جميل، ومن هذا المشهد المخرج علي إدريس حطني في دماغه وأخذني أصحاب ولا بيزنيس".

وتوفى طارق عبدالعزيز الأحد 26 نوفمبر، بعد تعرضه لأزمة قلبية، عن عمر ناهز 55 عاما، أثناء تصوير مسلسل "بقينا اتنين".

ومسلسل "بقينا اتنين" من المقرر عرضه يوم 2 ديسمبر على قناة ON، ولا يزال فريق العمل يواصل تصوير مشاهده.

من ناحية أخرى، عبر محمد هنيدي عن استيائه لفقدان صديق عمره الراحل طارق عبدالعزيز بكلمات مؤثرة تفطر القلوب، قائلاً: "الأخ والسند وصديق العمر ربنا يرحمك يارب كسرت قلبنا.. وربنا يصبرنا على فراقك اللهم ارحمه رحمة تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمناً مطمئناً يارب العالمين".