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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

هشام ماجد يحتفل بإنتهاء تصوير فيلمه "فاصل من اللحظات اللذيذة" برفقة هنا الزاهد

هشام ماجد وهنا الزاهد
هشام ماجد وهنا الزاهد

شارك الفنان هشام ماجد صورة من الاحتفال بانتهاء تصوير فيلمه الجديد " فاصل من اللحظات اللذيذة" برفقة الفنانة هنا الزاهد، على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" وكتب معلقا "فركش الفيلم الحمدلله و تممهالنا بالخير يا رب".

كما علقت هنا الزاهد على الصورة وقالت "استمتعت بالعمل معكم كالعادة".

هشام ماجد وهنا الزاهد

أحداث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

تدور أحداث فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" في إطار كوميدي حول زوج وزوجة يعيشان حياة تعيسة ولكن يقع حادث غير مألوف يقلب حياتهما رأسا على عقب.

 

أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

من ناحية أخري، يذكر أن هنا الزاهد شاركت في بطولة مسلسل "سيب وانا اسيب" مع أحمد السعدني، آية سماحة، محمد جمعة، يارا جبران، عارفة عبد الرسول وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف رنا أبو الريش ومن إخراج وائل إحسان.

 

كما شارك هشام ماجد في بطولة مسلسل "اللعبة" مع شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف أحمد سعد والي ومن إخراج معتز التوني.

 فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة
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